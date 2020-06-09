台灣彩券公司今（27）日宣布端午加碼活動登場，最受民眾歡迎的「大樂透」將於6月9日加碼100組100萬元獎項，總加碼獎金高達1億元。讓許多民眾躍躍欲試。而彩迷們關注的近期大樂透開出熱門的號碼，目前以「零確診牌」最夯，例如01至09，或是10、20、30、40等號碼中帶有0的數字。

台灣彩券公司指出，今天大樂透將加開100組促銷獎號，總加碼獎金1億元。民眾購買天當期開獎的大樂透，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止。

《ETtoday》報導，彩迷最關注的大樂透近期開出熱門的號碼，以「零確診牌」最多，像是01到09，以及10、20、30、40等帶有0的號碼。

(中時電子報)