健鼎（3044）五月合併營收約42.78億元，隨著新冠肺炎疫情趨緩，呈逐月上升趨勢，較四月營收41.53億月成長3％，與去年同期的45.78億元年減6.6%。累計今年前5月合併營收為201.49億元，和去年同期的209.22億元相比，年減3.7%。

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