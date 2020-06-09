軌道經濟一直是房市不敗定律，也是民眾購屋時一大考量因素。北市松山車站鐵路地下化、潤泰新導入CITYLINK商城和蔦屋書店，為松山車站生活圈大改造，周邊推案量增，也讓帶動土地交易及城市輪廓翻新。

近期北市東區重大標案輪番上陣，京華城、信義區世貿三館、大南港3大世紀標案總計966億元，圍繞著雙鐵共構松山車站生活圈，329檔期才推出小坪數預售案「松蔦青語」，520檔再添一總銷70億大案「信松廣場」。

「信松廣場」為松山車站斜對面，為520檔期台北市中心最高總銷金額指標案。（圖／報系資料庫）

甲桂林總經理陳衍豪分析，松菸台北機場京華城、信義計劃區、南港東區門戶計畫這3大台北東軸線重點商圈，從去年下半年迄今開出3大超級標案，包括中工化372億買回「京華城」改建4棟豪辦挑戰每坪150萬、南山人壽312億標下「世貿3館」、富邦壽282億拿下「大南港」，松山車站周邊推案位處信義區性價比最高區段，將看見3大世紀標案總計966億投資額在未來兌現的力量。

松山車站周邊生活機能豐富，除了雙鐵共構複合式商場，一旁還有五分埔商圈、饒河街夜市及河濱休閒生活，近年推案的還有都更案「揚昇君苑」、「正隆ONE+」。

「信松廣場」原定329檔期推出，受疫情影響延至520檔期，該案基地面積423坪，規劃地下6樓、地上22層樓鋼骨建築，21-58坪住宅空間，因臨松山路及松隆路各30米超大面寬街廓，又由名建築師李天鐸打造，預計將成為松山車站廣場地標。

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(中時電子報)