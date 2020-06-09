國內疫情趨緩，新北市衛生局今宣布好消息，新北市新冠肺炎確診住院病患8日順利「歸零」，且連續57天本土個案零確診；最後一名確診個案為家庭主婦，3月24日出現喉嚨乾症狀，經歷長達71天住院煎熬，最後在3度採檢皆為陰性的情況下，終於在昨天解除隔離，滿懷欣喜返家。

新北市衛生局表示，該確診家庭主婦2月8日至3月14日間，出國探視國外求學的親友，回國後在3月24日出現喉嚨乾症狀，經採檢確診收治住院，長達71天的住院期間，因採檢一直都是陽性、無法返家，一度情緒低落。

所幸藉由1922專線傾訴，並在護理關懷員加油打氣下，昨日在3度採檢皆為陰性的安全情況，經醫院宣布痊癒，成為新北市最後一名確診病患。

衛生局長陳潤秋說明，新北市自2月19日爆發確診，迄今共91人確診，男性47人、女性44人，包含2例磐石軍隊案；其中18例為本土、71例為境外移入個案，共有9例重症、2例死亡。

其中，境外感染國家前3名，依序為美國23例、英國11例、土耳其6例。

陳潤秋呼籲，雖然國內因疫情趨緩陸續解封，民眾還是要維持新型態安全生活模式，落實量體溫、勤洗手、維持社交距離及戴口罩，防範疫情捲土反撲。

(中時 )