蝦皮購物今年618品牌旗艦攜手超過50大品牌推出多款互動遊戲、搭配超殺優惠助攻買氣，遊戲總獎勵破千萬！此外全新推出瓜分蝦幣玩法「下單神賺」，以及可以刺激競標、首週創下超過10萬人上站參與的「深夜蝦猜王」！蝦皮購物今加碼宣布，6/12 遊戲日當天只要玩超過3種不同遊戲，就有機會抽中PS4 Pro及威秀電影票，為618品牌旗艦暖身再掀高潮！而蝦皮直播也開設全新體育頻道「Shopee Sports」，讓消費者上蝦皮購物不只能玩、能買，還能瘋棒球。

蝦皮購物持續發展「娛樂電商」，今年推出3款全新in-app遊戲「蝦蝦跳舞機」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮大富翁」，加上人氣超高的「蝦蝦果園」及2019年雙11開啟超過250萬次的「寶箱」遊戲，以5款遊戲強勢助攻618，開放首周即吸引超過三千萬人次參與遊戲！全新的瓜分蝦幣趣味活動「下單神賺」，也吸引消費者進站同樂，每天開放前一小時便湧入近萬人參與；而刺激萬分的「深夜蝦猜王」則將於每日午夜0點至2點在專區推出一款Apple商品開放競標，凡「出價最低且金額無與他人重複者」便可以該價格將Apple產品帶回家，成功帶動超過3萬名消費者凌晨上站參與競標，活動上線首週，Apple iPhone 11 Pro 64GB蘋果產品甚至以22元的超低價售出！

蝦皮購物期望透過「５款互動遊戲＋2款趣味活動」，讓消費者買得開心、玩得盡興！此外，蝦皮直播也於4月底開設全新體育頻道「Shopee Sports」，不僅在5月創下近45萬觀看人次，更為站上賣家帶來近百萬的消費導流，「Shopee Sports」即日起也將完整轉播本賽季的統一獅主場比賽，6/18期間收看還有機會搶拿優惠！

蝦皮購物持續深化品牌合作，消費者凡參與「蝦蝦跳舞機」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮大富翁」、「618年中蝦寶箱」與「蝦蝦果園」任1款遊戲，就有機會獲得蝦皮購物與超過50大品牌聯手提供的千萬蝦幣與百萬購物金回饋，除了有ASUS、微軟、ACER等提供的千元折價券，還可免費抽Switch Lite、AirPods Pro、iPhone SE、美福下午茶券等獎品！此外，蝦皮購物也將於6/12遊戲日當天加碼抽PS4 Pro及威秀電影票，只要在6/12當天參加超過3種遊戲，即可獲得抽獎資格，好玩又好賺！

(科技)