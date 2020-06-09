伊林甜心陳敬宣泡湯照，濕髮造型是她的點子。(水靈文創提供)

伊林甜心陳敬宣寫真書這次採用雙封面，少女感(水靈文創提供).j

伊林甜心陳敬宣寫真書泳裝入鏡。(水靈文創提供)

陳敬宣穿上居家睡衣。（水靈文創提供）

陳敬宣寫真書裡的狼人造型被誇超萌。(水靈文創提供)

伊林娛樂甜心藝人陳敬宣最近忙於拍攝三立新戲《我的青春沒在怕》，甜美臉蛋加上清澈大眼，被封新一代宅男女神。從小就喜歡擺各種POSE拍照的她，近日推出個人第一本寫真書《你的小精靈》，出寫真書的夢想終於實現了。寫真書主題除微性感「日系純愛風格」和「刺激狼人殺遊戲造型」，另有泳裝、睡衣、制服等10多款造型，展現百變樣貌。

陳敬宣在學生時期是游泳隊，這次寫真書中也有多款性感泳裝造型，展露好身材，她表示，因曾經是游泳隊，經常要換穿泳衣，穿泳裝拍照對她來說是很自然的事，不會不自在；此外，寫真書中有幾個造型是出自她的點子，例如拍攝性感泡湯照時，主動要求頭髮要微濕，日系制服系列則是她喜歡的清新甜美風格，書名《你的小精靈》也採用她的意見，取自她的英文名「Genie」及她的粉絲名「小精靈」而來。

穿著多套性感睡衣入鏡的她表示，其實自己平時不會穿絲質性感睡衣，在家睡覺時都穿著寬鬆T恤，「家裡這麼多人，還有爸爸、弟弟，怎麼可能穿性感睡衣走來走去！」書中的睡衣造型是首次嘗試的大突破，拍出的成果她很滿意。她最喜歡日系制服和性感深紅色V領細肩帶睡衣照，原本還希望可以爭取當封面，不過最後挑選出另外2張進行封面票選，現因粉絲反應熱烈，最後決定以雙封面發行。

她近期在綜藝節目單元「凹嗚狼人殺」嶄露頭角，吸引許多年輕粉絲關注，尤其她在節目上說謊就會臉紅，被粉絲誇呆萌可愛，寫真書中她則化身狼人、愛神、獵人等遊戲造型，其中狼人造型戴著可愛狼頭套，還秀出漂亮美腿，萌到融化。

為呈現寫真書最完美的體態，陳敬宣從今年2月開始控制飲食，加上健身房運動和拳擊，成功減重4公斤，她說，因皮膚容易曬黑，拍攝前期她勤吃珍珠粉、補充維他命C做好美白皮膚。但拍攝時剛好遇到新冠肺炎全球疫情，外景只有去陽明山拍攝，她許願，如果還有第2本寫真，希望能到國外拍攝，尤其喜歡陽光沙灘的異國度假風，能呈現更浪漫的感覺。《你的小精靈》6月10日起博客來網路書店開始預購，6月23日發行。

(中時 )