高雄市長韓國瑜被罷免，外界傳出國民黨前主席朱立倫有意參加高雄市長補選，引發關注。對此，國民黨前副秘書長蔡正元認為，如果韓國瑜提出訴訟，就可以讓朱立倫有時間遷戶口，也可以在年底前撤訟，展開補選。

蔡正元於今(9日)14時許在臉書寫下，據傳朱立倫願意披戰袍南征高雄，國民黨應該給他機會，當然朱立倫的戶籍目前不在高雄，依目前的補選進度無法參選，「但如果韓國瑜提出訴訟，就可以讓朱立倫有時間遷戶口，也可以在年底前撤訟，展開補選」。

蔡正元分析，如果真有這個機會，朱立倫也不該放棄。不過，韓國瑜後續動向備受關注，他也在今日15時許在臉書宣布，「等到高雄市長職務卸下後，我會暫時沈澱休息。針對外界對我未來的各種揣測傳言，我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規劃內。」

韓國瑜也強調，針對罷免的結果，尊重人民的意志，不會提出任何訴訟，自己是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告。他也懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

(中時電子報)