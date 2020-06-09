警方在高雄逮捕壓制嫌犯。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

台北市大湖山莊5日發生民宅遭入侵的重大竊盜案件，犯嫌趁被害人白天離家之際，闖入客廳及臥房翻箱倒櫃，並破壞主臥房保險箱，竊走存放在內的新台幣、人民幣、美金及黃金等貴重財物，被害人晚間返家發現遭竊，估計損失約新臺幣680萬元。警方8日深夜南下高雄，逮捕正準備出境的3名哥倫比亞籍嫌犯，追回約600萬贓款，將依加重竊盜罪嫌移送士檢偵辦。

轄區內湖分局接獲報後組成專案小組，協請移民署針對涉案外籍嫌犯境管 。經追查鎖定3名外籍男子涉嫌重大，且已輾轉搭車逃至高雄，專案小組8日連夜南下追捕，晚間9時許在高雄市三民區成功將3名哥倫比亞籍男子緝捕歸案。

3名外籍男子分別在3月14、15、16日3天搭機進入台灣，恰好我國3月17日才實施入境居家檢疫，因此3人躲過居家檢疫，直接在台灣趴趴走。

警方調查，本月3日，3嫌先在桃園市某民宅，竊得1雙鞋，上周五晚間，輾轉至北市內湖的大湖山莊後，鎖定住戶行竊，疑似從隔壁屋頂闖入，得手約新台幣450萬現金及美金、人民幣和黃金等，總價值約680萬元。

警方掌握，外籍嫌犯得手後先在台北車站附近旅館住宿一晚並分贓，還刻意訂了3間房，隔天搭客運南下高雄，研判準備出境，所幸在離境前、案發後72小時左右即逮人破案，全案正深入調查釐清中。

據了解，遭竊的大湖山莊豪宅屋主是名富商，其母親日前因病過世，剛領得450萬保險金，還來不及將大筆現金存入銀行，才會先暫放保險箱，竟遭闖屋偷竊。屋主表示也不認識這3名外籍大盜。

3嫌落網堅稱是隨機行竊，否認預謀犯案。警方從監視器等畫面，暫時未發現共犯，將解析3人手機通聯，調查有無與台籍人士勾串。3人平均分贓，但隨機侵入又恰好碰到屋裡有大量現金的富商，警方認為不合常理，將持續追查疑點。

(中時 )