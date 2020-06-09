VMware近日推出全新的VMware vSphere 7整合功能，協助企業針對人工智慧和機器學習（AI/ML）應用，按需提供彈性基礎架構。全新的VMware vSphere Bitfusion功能，是源於VMware在2019年對硬體加速器資源虛擬化技術先驅Bitfusion的收購，其業務包含圖形處理器（GPU）技術等領域。

企業透過採用GPU等硬體加速器，顯著提升可能持續運行數小時或更長時間的AI/ML工作負載的性能。IT團隊已經意識到，這些硬體加速器作為孤島無法由多業務部門所共用，導致現有和新購的資源效率和利用率低下。Bitfusion與VMware vSphere的整合將幫助企業節省成本，實現開箱即用式資源分享，並在正確的時間為正確的工作負載提供GPU等恰到好處的硬體加速器資源。

VMware資深副總裁暨雲端平台業務部總經理Krish Prasad表示，希望將曾經提供給CPU的價值同等交付給GPU。通過打破當前的GPU資源孤島，企業能夠共用資源，從而提升利用率和效率，立即節省成本。更重要的是藉由VMware vSphere 7，企業能夠與團隊按需共用GPU資源，快速啟動全新或擱置的AI/ML計畫，推動業務發展。

(工商 )