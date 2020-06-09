新竹市長林智堅（左三）獲媒體民調滿意度83.2％，成功4連霸5星市長。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

陳育賢／竹市報導

《遠見雜誌》9日公布2020年「縣市長施政滿意度調查」並舉辦5星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2％，成功4連霸5星市長，其中市府團隊在8大施政面向平均排名為本島非6都最高，再創竹市史上最好成績。

市長林智堅表示，「市政工作沒有說明手冊」，只能不斷取經學習，5星評比就是他向各縣市首長學習分享的舞台，去年啟動「5星學習之旅」與連江、新北、桃園與屏東展開市政交流，彼此無私傾囊相授，顯示「不分藍隊綠隊，大家都是國家隊」，團隊合作也正是防疫期間台灣最美的風景。

林智堅指出，新竹市在今年面對新冠肺炎的嚴峻考驗，但市府團隊不僅防疫工作超前部署，更透過團結合作，中央、地方與民間合作無間，新竹市更肩負竹竹苗核心城市的責任，結合在地5大醫院，支援鄰近醫療、守護地區安全，他以布希總統名言「我愛我的家鄉、城市與國家，更勝於政治」為這5年多的治理做最好的詮釋，大家不分藍綠，都是台灣國家隊，一起捲起袖子為台灣未來打拚。

他表示，他上任以「Impossible is nothing沒有不可能」的堅定態度，與困擾新竹市民數10年的「奇案」直球對決，5年多來成功解鎖「6大不可能的任務」包括打通懸宕30年的公道三、兒童醫院興建、棒球場重建並讓與味全龍簽約主場、新竹市立動物園重生、地表最大蚊子館活化為兒童探索館、新竹漁港也成為西海岸最知名景點之1。

在這次的媒體民調中，新竹市在8大施政面向表現是6都外台灣本島縣市中最佳，其中經濟就業、醫療衛生、消防公共安全、警政治安、環保、教育共6大面向皆獲全國排名前5，其中消防公安、經濟與就業面向更是包含6都在內全台灣第2。

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(中時 )