大陸的河南省在90年代盛行「賣血經濟」，許多人靠賣血求生。由於醫療衛生觀念不普及，不少人因此染上愛滋病，河南全省甚至出現38個「愛滋村」，其中有22個村子在上蔡縣，該縣成為河南最落後的地區。如今，愛滋村的陰影逐漸散去，而當年一名女醫師王淑平勇敢揭發這起醜聞，挽救了成千上萬人的性命，但是她之後失業又被攻擊，於是移居美國，2019 年因心臟病發作，在猶他州病逝，享年59歲。

90年代的河南省，有許多人靠「賣血」為生，只要抽1管血，就能賺得50元人民幣，這個價格以當時來說，相當於在城裡工作一個月的薪資。當時，王淑平在河南省的一個捐血站工作，當時許多民眾將血液賣給當地政府經營的血庫，但是王淑平意識到捐血站對公眾健康構成巨大風險，因為捐血方式不良、抽血時交叉感染等，意味許多捐血者都感染到C型肝炎病毒。

淑平醫生在美國猶太州去世，心臟病發作，享年59歲。（圖／Twitter）

1995年，王淑平發現另一起更嚴重的醜聞，一名大陸人在HIV檢測呈現陽性後，仍在4個不同的地方販售血液，她立即建議主管在河南省所有血站進行愛滋病毒檢驗，但卻被告知此舉成本太高。由於她多次越級向衛生部報告，但吳淑平遭到調職。

眼看情況越來越嚴重，王淑平決定自行採取行動，她發現400多個隨機樣本中，HIV檢測呈現陽性的機率高達13%，她向中央政府通報此後，卻被人毆打攻擊、檢驗設備也被破壞，甚至丟了工作，婚姻破裂。就在這個時刻，王淑平的吹哨者角色達到了目的，1996年，大陸各地所有捐血站都關門整頓，恢復工作後，增加了抽血前必須查驗愛滋病毒這一項。

王淑平接著在2001年移居美國工作和美國人蓋瑞·克里斯滕森（Gary Christensen）結婚，在鹽湖城定居。同年，北京政府承認華中地區面臨嚴重的愛滋病危機，河南省是最嚴重的省份之一。

她在去世前，接受了《英國廣播公司BBC》廣播4台《女性時光》節目採訪，她回憶起當時的情形，「有一個地方衛生官員在一次公共衛生工作會議上公開抱怨，說哪個家伙那麼大膽，居然把這事報告到中央。我站起來說，報告是我寫的，我是女人」！展現出她勇於面對強權的一面，不過她也坦言說實話付出了代價，像是工作沒了，婚姻破裂了，幸福消失了，但她救了成千上萬人的命。

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(中時電子報)