悠遊卡公司獲得SIET授權的PS4悠遊卡(又稱DS4造型悠遊卡、PS4手把悠遊卡)，自8日11點起開放不限量預購。悠遊卡公司公布，累積至9日中午12時止，完成預購程序的訂單已有30萬張，粉絲熱情不減。悠遊卡公司表示，將與合作夥伴攜手，保持預購通路暢通，並全力提前取貨時間。

悠遊卡公司董事長陳亭如承諾，保證預購將持續至10日晚間23時59分，正與生產廠商協調加快生產速度，希望能讓已經預訂的消費者盡快拿到想要的DS4造型悠遊卡。

針對各通路銷售採波段方式進行，悠遊卡公司也解釋，由於各通路在預購流程設計及管理上的不同，採取分段預購可以讓更多人成功地買到商品，也能有效因應高峰人潮，悠遊卡公司也將隨時與各通路了解銷售狀況，並即時在臉書粉絲團進行更新。

至於有消費者抱怨取貨時間過長，這是因為通路預購需告知消費者預訂之取貨時間，將盡全力加速生產、提前讓消費者取貨。對於消費者的熱情支持與各通路狀況的回饋，悠遊卡公司衷心表示感謝，因預購人潮相當踴躍，部分通路在預購時遭遇短暫不順，也請消費者體諒與包容。

悠遊卡公司提醒消費者，在預購期間一定有機會可以買到，網路上有高價轉賣者，需小心受騙。

(科技)