日股於昨日已創三個半月高點，分析師認為居高思危，另雖有美股在周一有漲勢的助攻，以及那指的創新高，但日圓的挺堅壓抑了市場氣氛。周二日經225指數收盤跌87.1點或-0.38%，為23091點。

東證一部指數跌2.29點或-0.14%，為1628.4點。33個分類有三分之二收低。表現最差的分類為鋼鐵、海上運輸、有色金屬等景氣循環相關類股。

日圓從上周五的低點回升，來到一美元兌107.91日圓，一周以來的高價位。

產品輸往海外賺取外匯的汽車製造業面臨賣壓，日產下挫4.8%，報464.1日圓，甚至為今日表現最差的個股，馬自達跌3.1%，收報815日圓。

東京威力科創跌2.7%，愛德萬測試(Advantest)跌3.9%。

建築材料集團驪住集團(Lixil Group)，旗下家庭改善方案子公司Lixil Viva漲3.2%，主因為媒體傳出消息，母公司將出售手中大部分持股給予DIY公司Arcland Sakamoto，後者股價亦大漲15.1%。

(時報資訊)