藝人秦偉被控連續性侵案，最高法院日前針對他性侵2名被害人判刑定讞，總計應執行6年徒刑，並在4月發監。高等法院今首度開庭更一審的另一位遭性侵女造型師部分，這也是秦偉發監後首度露面，結果他整臉戴毛帽、口罩，只露出2個眼睛，完全不回答媒體發問的任何問題。

一名女造型師2016年7月指控遭秦偉性侵，決定提出告訴。檢方查出，秦偉利用藝人身分，連續性侵多名女子，檢方查後認定共8女受害，其中7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」，以共10項罪名將他起訴。

1審法院認定秦偉計對女造型師、女編劇與1名女粉絲等共3人性侵，各判刑4年，合併執行有期徒刑8年。2審駁回上訴，維持8年刑期，上訴3審後，將秦偉性侵其中2女部分駁回，性侵女造型師部分則撤銷，發回高等法院更1審，秦偉最後被判定應執行6年，並於4月14日到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

更1審性侵女造型師部分，高院今首度開庭審理，秦偉出庭時，戴著口罩、包上毛帽，整張臉只露出2個眼睛，拒絕回答媒體提問的任何問題。

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(中時電子報)