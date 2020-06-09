龜山島開放觀光20年，觀光局規畫找20位名字有「龜」的朋友一起登島歡慶。消息傳出後，外界訕笑觀光局「太有誠意」，誰會以「龜」入名呢。不過，還真有藝人蔡閨自爆，她原名就是蔡蠵龜。觀光局確定將邀她登島，也有網友敲碗要政府邀請日本藝人龜梨和也，對此，交通部長林佳龍親自做出回應。

林佳龍今(9)日在臉書上說，龜山島開放觀光20年，東北角風景管理處規畫召集20位名字有「龜」的朋友一起登島歡慶。不過「龜」這個字在姓名裡面確實少見，目前除了蔡閨(本名蔡蠵龜)之外，還有舊龜山島民「吳龜雄」之外，其他「龜」友仍持續尋找中。

東北角風管處美秀處長表示，其實有考慮過擴大辦理的方案，不過因為龜山島具有豐富特殊的生態地貌，對於登島的人數有所限制。對此，林佳龍也認為，邀請登島的人數，「不在多少、在於誠意」。

林佳龍說，誠摯歡迎大家協助邀請名字中有「龜」的朋友，8/1來龜山島做客，分享美好的體驗，幫宣傳這個過去被說「台灣走透透，龜山走不到」的神祕小島。

最後，林佳龍也強調，龜其實是非常好的字，有長壽、吉祥的意思，至於邀請龜梨和也來台，他說，他還不能來台灣啦，粉絲們不要再敲碗了。

(中時電子報)