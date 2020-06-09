高雄市長韓國瑜遭罷免當天，議長許崑源墜樓身亡，引發外界震驚，高市議會9日召開黨團協商會議，各黨團代表無異議簽字通過，追諡服務市民將近26年的許崑源為永遠榮譽議長，等送大會議決後，許將成為全國議會第一例的榮譽議長。

高市議會無黨團結聯盟黨團召集人朱信強建議，追謚許崑源為議會永遠的榮譽議長，朱信強說，許崑源擔任7屆議員，服務市民近26年，把燦爛的一生奉獻給市民和議會，主持議事兼顧各黨派問政利益，深獲信賴，為讓全體市民永遠緬懷，提案建請追諡為本會榮譽議長。

黨團協商會議中，國民黨團總召曾俊傑對此案全力支持，民進黨團總召韓賜村也同意，各黨團總召無異議簽名通過，副議長陸淑美表示，已請各黨團總召回去與各自政黨議員們溝通，此案還必須經大會表決通過。

陸淑美表示，議長家屬和親友希望治喪事宜由議會主辦，她被推舉擔任治喪委員會主任委員，副主委由3個黨團總召擔任、總幹事為議會祕書長黃錦平，另邀曾與許崑源共事過的7屆議員同仁擔任委員，訂6月27日上午9時公祭，地點在第一市立殯儀館景行廳。

此外，先前傳出黨團協商將討論議會停會，陸淑美指出，因議長許崑源發生不幸，且市長、局處首長1周內要離開，許多議員認為質詢已無必要，因此提出停會建議，但因也有很多議員主張要繼續開會，討論後決定按照議程開到7月22日，內容完全不變。

(中時 )