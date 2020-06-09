美國最新的華為禁令，精準打擊華為晶片生產供應鏈，華為也向各供應商拉貨提高庫存，然而，關鍵晶片來源恐怕無法維持，仍給了華為重大打擊。據外媒報導指出，華為創辦人任正非也針對此狀況，建立起一個委員會，並派遣人員與華為全球各地的客戶進行溝通，其中訴訟也是其中一招。

據《華爾街日報》報導，華為公司內部資訊顯示，華為透過訴訟以及內部改革來應對美國政府追殺，任正非也組建一個由親信組成的委員會，並派遣高層來安撫全球客戶對於前景的憂慮，備忘錄也提到，訴訟也是其中一招。不過，從過去18個月以來，美國政府從孟晚舟案、實體清單、限制美國供應商出貨給華為等招數，讓華為生存空間陷入絕境。

美國檢方今年2月正式將華為起訴，並增加竊取商業機密、敲詐勒索企業提供資料等指控，後者的指控通常被視為有組織犯罪嫌疑。任正非還有一份資料顯示，已經向華為內部透露，該公司已經進入戰時狀態。

華為在今年5月受到嚴重打擊，不僅實體清單的寬限期最後一次延長90天寬限期，還包括限制企業供貨半導體產品給華為，在此之前全球晶圓代工龍頭台積電財宣布赴美設廠，等於是無法採用最優秀的先進製程生產晶片，甚至還開放瑞典的愛立信、諾基亞在美5G市場限制。

華為在英國也面臨困境，在新冠肺炎疫情肆虐英國後，英國政府對華為態度大轉變，宣稱2023年將華為設備市場比重降至35%以下，但華為在英國深耕20年，參與了3G、4G網路建設，華為近期就大打廣告，把華為與英國通訊發展緊密結合，試圖以柔性訴求華為參與5G網路建設的正當性。

(中時電子報)