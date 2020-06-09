美國「佛洛伊德事件」炸開「種族歧視」議題，各地陸續出現示威民眾走上街頭，表達憤怒與不滿。對此，「白狼」張安樂昨也在臉書貼出中華統一促進黨的公告，並表示抗議美國政府嚴重踐踏人權、挑起族群對立，將於12日上午到美國在台協會抗議。

「我不能呼吸」運動掀起全美、乃至全球的反種族歧視示威潮！在美國，從美東紐約、華盛頓到美西舊金山與西雅圖，超過百萬民眾6日走上街頭。英、法、德、澳等國也有大規模反種族歧視遊行，就連遠在亞洲的南韓與日本也都有百人上街聲援。

「白狼」張安樂昨在臉書粉絲專頁貼出中華統一促進黨的公告，公告中寫道，為了抗議美國政府嚴重踐踏人權、挑起族群對立，該黨將於12日上午9點30分集合，10點到美國在台協會(AIT)發表嚴正聲明，並邀請有志之士共襄盛舉，「一同加入我們替天行道的行列」。張安樂則寫下「同志們！行動來了！」

(中時電子報)