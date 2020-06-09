草屯鎮台灣工藝文化園區是南投的藝文亮點。（盧金足攝）

九九峰山下的藝術園區，匯聚美術館與藝術家 ，吸引很多民眾來朝聖。（盧金足攝）

久樘開發為投入建築營造32多年的品牌建商，跨足休閒產業的「樹也Villa」榮獲2017年國際建築界奧斯卡大獎全球卓越建設獎，看好休閒旅遊風潮，久樘搶進南投草屯推出休閒度假村造鎮案，為近年來南投縣最大規模住宅開發案，很多客源期待久樘打造休閒宅的作品，詢問度熱烈。

久樘開發表示，以南投旅遊門戶草屯鎮作為新起點，將休閒產業與住宅開發結合，推出大面積的莊園級度假村住宅，新案基地位在草屯南開科技大學旁文教休閒特區，鄰近鳥嘴潭人工湖、九九峰可愛世界，環境充滿自然生態休閒氛圍。

久樘開發董事長陳梓旺說，猶記當年發生九二一大地震，南投災情嚴重，他在南投興建的一棟12層大樓通過地牛考驗，建築物安然無恙，他堅信好的工程品質才是建築業根基，更以此為公司經營的理念。

久樘開發與草屯的緣分早從20多年前就開始，現在推出的休閒度假宅獲很多客源矚目，基地選在草屯鎮，受惠旅遊、人文藝術，不只是南投蛋黃區，周遭還有九九峰生態藝術園區、毓秀美術館、鳥嘴潭人工湖生態園區等大型開發案陸續啟動，成為國際級觀光重鎮。

搶進草屯推案的還有富宇地產，去年推出富宇「上景」，主打精品飯店水岸宅，今年續推二期，地點位在草屯中山街商圈；透天別墅新案有昌祐建設打造的新建案「富頂匯」，南投擁有天然景觀，交通動線四通八達優勢，能遠離塵囂，又可獲方便生活機能的休閒度假宅，在房地產市場獲青睞。

(中時 )