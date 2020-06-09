Google表示，Google Maps的Android版和iOS版最新版本app中，推出了幾項新功能讓搭乘大眾運輸的用戶、行動不便的族群更方便。

Google曾經於2月時宣布將針對Maps提供多項深入分析資訊，例如溫度、無障礙設施和列車上的保全措施，以及女性專用車廂等，現在上述資訊已陸續開放給全球所有使用者，另外，為了便於行動不便者、輪椅族能夠搭乘大眾運輸工具出門前了解詳情，Maps新功能也加入了更精細的無障礙資訊項目，讓使用者瞭解及提供相關資訊，包括哪裡有輪椅適用的出入口、座位和停車按鈕等。

在人潮擁擠的車站人擠人是否感到阿雜？Google也表示，Maps新功能可以讓用戶查看大眾運輸站在各時段繁忙程度的過往資料，以便規劃出發時間，如果用戶已經在前往車站的路上，也可以查看即時資料，瞭解目前車站的繁忙程度，並與平常的情況做比較。只要在Maps搜尋車站，或是在地圖上輕觸所需車站，即可查看發車時刻表和繁忙程度資料 (如果有提供)。

Google也一併宣布，接下來幾週會透過啟用Google定位記錄的使用者，取得匿名匯總資料以提供上述的功能，為保護使用者的隱私，只有在資料量達到隱私權門檻的情況下才會顯示相關資訊。

(工商 )