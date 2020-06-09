聖暉（5536）今（9）日公布5月合併營收為10.75億元，年減18.71％。聖暉因維持良好施作工程與認列進度，挹注前五月合併營收達55.58億元，締造歷年同期新高水準，年成長5.85％；聖暉今日收盤價213.5元，小漲了1元。

聖暉表示，疫情逐步趨緩，目前未完工的在建工程案量仍保持高能見度，隨著半導體、醫療生技等產業朝台灣、東南亞建廠及增設產能的目標不變，帶動工業用、生化及醫藥用無塵室需求保持良好水準，主要客戶亦持續加速工程施作進度，挹注聖暉前五月營收；加上中國持續扶植半導體產業自主化趨勢明確，同步推升無塵室機電整合工程及化學供應系統接案來源保持暢旺，可望增添集團整體營運良好成長動能。

由於近年受國際情勢及疫情影響，全球產業供應鏈重整，近期台灣行政院拍板祭出「領航企業研發深耕計畫」政策，吸引新興半導體、5G與AI三大產業的國際大廠來台投資，規劃7年補助100億元，有望帶動高科技廠每年投入400億元研發經費，打造台灣成為亞洲「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」等中心。

聖暉指出，今年除了半導體、電子廠投入資本支出的擴建計畫不變，以及台商回流與中國工廠持續往東南亞國家進行產能移轉的擴建需求，持續創造集團良好業務發展環境。聖暉擁有台灣、中國及東南亞多區域的彈性接單能力，滿足客戶的客製化工程案件需求，今年在產業艱困時間，聖暉前五月營收仍可維持成長，凸顯聖暉在此趨勢下奠定高度業務競爭利基。

展望第三季，聖暉因疫情情況維持審慎觀察看法。聖暉強調，目前未完工的在建工程案量仍保持高能見度，長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞及中國產業支出政策，持續強化接單表現，以期帶動無塵室與機電工程整合訂單進一步提升。

(工商 )