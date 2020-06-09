美國上月宣布擴大「外國直接產品原則」（Foreign Direct Product Rule），禁止將任何使用美國技術製造的晶片出售給華為，引發外界擔憂台積電出貨是否會受到影響。對此，台積電董事長劉德音今（9日）出席股東會時表示，雖然不希望此事成真，但即便台積電無法承接華為海思訂單，也有其他客戶能補上產能空缺。

據《商業週刊》報導，台積電今日舉行股東會，不少股東擔心美中貿易戰升溫將對公司營收造成影響；劉德音直言，台積電並非唯一夾在美中之間的廠商，然而正是因為採用美國設備，才會有如今的技術領先優勢，使台積電能在大國角力中找到價值與最佳抵抗力，同時台積電也會找出方法將限制一一化解。

至於美國祭出的禁令是否影響華為海思下單？劉德音透露，台積電不希望失去海思訂單，倘若真的無法供貨給對方，也有不少客戶想要填補空缺，可望很快能補上缺口，不過還要考慮市場空缺等問題，目前尚無法預測能多快補上，必須視產業連動性而定。

《工商時報》報導，台積電因採用美國設備，若未獲得美方許可，120天後將無法出貨給華為海思，所以將海思原本預訂的第4季先進製程產能開放給其他客戶，而蘋果、高通、聯發科、超微等4大客戶也立馬追加下單，因此台積電7奈米產能在第4季仍可望繼續滿載，5奈米利用率也維持高檔。

據了解，近年美中貿易戰打得火熱，但台積電業績仍逆勢成長，去年營收1.699兆元，全年稅後純益3452.6億元，每股稅後盈餘13.32元，因此公司去年也逐季配發股利，分別為2元、2.5元、2.5元、2.5元，共計9.5元，總計發出2463億餘元，而今年營運預估將進一步成長，屆時可望發放股利至少10元。

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(中時電子報)