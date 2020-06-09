今年2月中央曾到大林蒲與鄉親針對遷村案座談，預計6月21日再開一次說明會。（立委賴瑞隆提供／柯宗緯高雄傳真）

大林蒲被800多支煙囪包圍，談了多年的遷村案迄今仍未有進展。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

經濟部原訂在6月底在高雄市大林蒲召開「新材料循環產業園區設置計畫」第二階段環境影響評估說明會，卻以防疫為由限制參加人數，遭到地方強烈反彈後，經濟部才宣布延期。不過，6月21日經濟部長沈榮津將親自赴大林蒲與鄉親面對面，說明遷村計畫內容，地方聽聞直嗆「遷村計畫書先準備好！不然就不要進到大林蒲！」

經濟部本來打算在6月30日於大林蒲展開「新材料循環產業園區設置計畫」環評說明會，但公文上頭註明，基於防疫因素，限制開會人數、採實名制等，且當天為平日，不少居民無法參加，因而杯葛，最後會議臨時喊卡。

立委賴瑞隆預定6月21日邀請沈榮津親自赴大林蒲與鄉親面對面，說明遷村計畫內容。賴瑞隆提到，去年高達589.81億元經費的大林蒲村核定過後，他已6次邀集經濟部、高市府與大林蒲居民座談，市府主動邀請經濟部召開3場協商會議，經濟部也邀請高市開召開5場工作會議。

賴瑞隆指出，大林蒲遷村推動以來，中央以編列預算委託高市府承辦方式，在2017年至2018年分別編列9400萬元、1億8048萬元，完成全部居民遷村意願普查，證實居民對遷村的意願與居民財產實際狀況。2019年中央再對高市府編列1638萬元與2020年至2023年每年1228萬元的委辦經費，用以推動遷村作業。

賴瑞隆提到，遷村案對居民安置需求，行政院核定計畫明定「住商土地一坪換坪」、「建物全新重建價格補償」的原則外，尚有多元安置配套措施待詳細規畫。

而依照高市府提供經濟部的遷村作業項目有8大項，除「協議價購作業」預計2021年底才要執行外，其餘會在2020年開始或持續辦理，包括：「遷村先期評估及方案規劃（即遷村計畫書）」、「安置地區之公共設施及安置住宅規畫設計及其他事宜」、「地上物普查調查-公私有建物」、「地上物普查調查-宗教設施」、「安置用地配置及抽籤作業規畫」、「大林蒲老屋歷史人文調查計畫」、「鳳山區都市計畫變更」。

針對日前大林蒲六里里長發表聯合聲明，希望遷村計畫優先完成的訴求，賴瑞隆表示支持，並且會要求經濟部落實執行。不過，這次經濟部長沈榮津要到地方座談，地方領袖事前都不知，直到媒體告知才知道。

當地鳳興里長洪富賢認為，當前還是防疫為重，希望說明會暫緩，擔心再發生上次環評說明會，還沒開就引發民怨事件；他直說，如果中央要大林蒲這塊土地就坦白講，看要協議價購，還是一坪換一坪，就把所有條件講出來，不然開那麼多會也沒用，應直接了斷把遷村計畫書攤在陽光下後，再來談比較有意義。

當地居民、要健康婆婆媽媽團協會理事長洪秀菊也說，不清楚有6月21日這場說明會，但這兩、三年來的說明會，都沒有把遷村計畫書公布，漠視地方訴求。地方反對先開發新材料循環產業園區，應該先遷村才對。她嗆，「如果這次沒帶遷村計畫書，就不要進到大林蒲來開會」。

(中時 )