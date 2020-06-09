大陸近年環保意識抬頭，備受矚目的《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》（下稱新能效標準）將於7月1日正式執行；待這個被稱為「史上最嚴」的空調新能效標準上路後，所有低能效、高耗電的定頻和三級能效變頻空調都將面臨淘汰。

7月1日實施的新能效標準和舊標準相比，主要有三點變化，能效等級變為5級、統一評價標準和擴大應用範圍；其中，能效等級畫分由原先的3級變為5級。

據2019年新標準規定，新能效標準下的定頻5級以下產品及變頻3級以下產品將低於市場進入標準。據民生證券預估，新標準實施後，當前市場銷售的空調產品中或有逾4成低於市場准入門檻，恐面臨淘汰命運。

在「最嚴」空調新能效標準下，無論是領導品牌還是小眾品牌，成本都將受到不同程度影響；基於規模優勢、議價能力的差異，民生證券根據淘數據預測，領導品牌整體成本或僅提升1％至4％，而小眾品牌整體成本將提升3％至10％。

對消費者來說，未來是否要花更多的錢才能買到CP值更高的空調產品？實際上是相反的，因為在新效能標準下，空調產業早已掀起價格戰，一方面，大陸國家標準化委員會發布了新效能標準的徵求意見稿；另一方面，以美的為首的空調產業領導品牌將率先調整產品價格。

根據奧維雲網數據，自2019年初開始，定頻空調價格始終保持按年下降態勢，且降幅逐步有所擴大；在疫情的影響下，今年第1季空調內銷出貨量僅為1076.2萬台，按年下滑50.8％，也導致了整體庫存承壓；未來，為修復第1季收入按年下滑以及庫存累積的壓力，領導品牌或將延續價格戰策略。這也意味著，疫情疊加新標準，消費者將能買到更便宜的空調。

(旺報 )