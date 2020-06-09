有民眾陳情，母親過世後發現家裡土地竟被北市警察局占用長達4、50年，北市議員劉耀仁9日在市政總質詢要求市府應價購或徵收土地，市長柯文哲對此回應，下周會討論，並允諾1個月內答覆。

北市雙園街77、79號建物，前年7月16日被北市文化局列為歷史建築，經丈量後被民眾發現警察宿舍竟占用民地，劉耀仁指出，地主過世後，繼承土地的小孩才知道，原來土地被占用那麼久，推敲因占地的是警察，地主就隱忍下來，把祕密帶入棺材。

地主女兒表示，兄弟姐妹因為3年前母親過世繼承土地，才發現私人土地被警察局占用，連絡好幾次都沒有答覆，盼議員能伸張正義、希望市長柯文哲主持公道，保障市民應有的權利。

警察局長陳嘉昌說，修復再利用會把占用拆還給地主，劉耀仁認為，土木技師認為拆屋還地會有危險，這不是拆屋還地問題，是不當得利的問題，公家機關占有私有地，甚至也占用工務局新工處計畫道路。

文化局長蔡宗雄指出，警察局目前用動一送修，請文資委員看一下增建部分有無價值，再做必要處理。

劉耀仁要求，市府應依《文資法》39條直接價購或徵收，並向地主繳交不當得利金5年，拆屋還地會倒塌，日後會做為萬華區義警大隊協勤中心，報備文化局修繕，展現政府誠意，不對就不對，要給私地主錢，也要給新工處不當得利5年費用。

對此，柯文哲回應，不曉得有占用民地，下周會討論看看，他也允諾1個月內答覆。

(中時 )