行政院長蘇貞昌9日率行政團隊到位於台中潭子區的國光生技參訪，了解新冠病毒疫苗研發與生產的狀況。（馮惠宜攝）

因疫情影響的大甲媽遶境活動終於要在11日正式起駕，對此，行政院長蘇貞昌表示，政府宣布邊境風險嚴管、國內鬆綁，雖然鬆綁，但仍應做好防疫的工作，希望大家都順時中，不要逆時中，他也強調一定要做好相關防疫必要措施。他也交代內政部徐國勇盡快跟負責主辦的廟方以及沿途過境的各縣市拜託一定要做好相關防疫的工作。

行政院長蘇貞昌9日率行政團隊到位於台中潭子區的國光生技，面對媒體詢問本周四大甲媽祖就要起駕了，他怎麼看？蘇貞昌強調，好不容易，台灣剛剛通過了四個潛伏期的考驗，沒有本土病例，這是全民努力的結果，所以政府宣布邊境風險嚴管、國內鬆綁。雖然鬆綁，中央流行疫情指揮官陳時中都有交代，要好好的做好防疫的工作，希望大家都順時中，不要逆時中，這個期間疫情雖然趨緩，但是還是要做好相關的工作。

蘇貞昌表示，他知道大甲媽要遶境，但希望主辦廟方一定要做好，相關防疫必要措施。他也特別當面交代內政部徐部長，請他盡快跟負責主辦的廟方以及沿途過境的各縣市，一定要好好的交代、要求、拜託，一定要做好相關防疫的工作。

蘇貞昌並且說，台灣人民經過近半年的努力，才能夠在亂世中成為一塊福地，全世界羨慕，任何人都沒有資格破壞，任何人要主辦任何活動，也都有責任做好防疫相關工作，這些相關工作該怎麼做，陳時中已經再再交代，希望相關單位、社團、廟方，要辦也就要做好相關的準備，同時也呼籲國人同胞，無論是媽祖或者各方神明神聖，總是庇佑全民健康、社會安全，所以也不要違逆神意，破壞神恩。

(中時 )