一名人妻在臉書《爆廢公社二館》分享了她家透天4層樓的電費帳單，夏天每期都繳1萬3千多、冬天6千多，家電、冷氣都是24小時沒關，就這樣繳了8、9年的高額電費。最近忍痛將家裡大型家電全改成變頻一級節能後，夏天帳單瞬間省1萬，讓她直呼太超值，「馬上省的很有感！」

原PO指出，除非是一家人出遠門，否則夏天一定是冷氣24小時開著、冬天也不關暖氣，而電熱水爐也一直開啟。讓她苦笑，「曾經我也繳了8至9年，夏天每期都1萬3千多、冬天6千多的電費！」直到近幾年，原PO忍痛把冷氣、冰箱、洗衣機、電熱水器等大型家電，全部改成變頻一級節能，電費帳單直接少一位數，最新一期只要2275元，讓她樂到PO網分享。

對此，網友紛紛留言，「全部都換變頻的，這樣口袋要夠深」、「常開冷氣的一定要換變頻，吹兩年冷氣機的費用就回來了」、「換冰箱差最多，家裡大小電器都換一級節能後，接電費帳單只有爽一個字！」

(中時電子報)