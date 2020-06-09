受惠於在家工作及線上娛樂等宅經濟發燒，高效能運算系統（HPC）需求持續增溫，帶動顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力科技（6591）高階CPU及繪圖卡散熱風扇出貨量較去年同期大增，連帶拉動5月合併營收至1.08億元，較去年同期大幅成長76.9％，另累計前5月營收4.94億元，亦較去年同期的4.26億元成長15.89％，惟在遞延訂單告一段落下，5月營收相較於上月仍呈月減19.63％。

動力科技指出，5月營收仍得以穩住億元關卡，主要是因為INTEL於今年5月推出新款的第十代Comet Lake CPU，擁有10核心及5.30 GHz的高速運算功能，以目前實測結果來看，新款處理器較前一代產品的效能及速度明顯提升2成以上，對散熱解決方案技術的要求亦大幅提升，著眼於動力與下游系統廠商共同開發的INTEL新款CPU專用高階散熱風扇產品已於日前正式出貨，並進入首波密集鋪貨階段，帶動5月份CPU散熱風扇出貨量明顯提升。

(工商 )