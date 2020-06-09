國光生技（4142）因例行性歲修結束後，產能已按生產計劃陸續開出，5月營收635萬元，月增26.64％，年成長7.61％；前5月營收3.78億元，年增308.18％。國光生表示，除破傷風疫苗外，海外四價流感疫苗訂單也陸續生產及出貨，並預計在第三季完成公費四價流感疫苗的生產。

此外，國光生技新冠肺炎Covid-19疫苗研發預計第三季進入第一期人體臨床試驗。針對外界關心的新冠疫苗量產規劃，除尋求生產合作夥伴外，國光生已開始進行第二條無菌針劑充填線擴充計畫，預計明年下半年開始啟用量產。

國光生技指出，配合海外訂單持穩提振，相關長期產能擴建計畫也積極推動。目前無菌針劑充填線產能年產能是2500萬劑（一條充填線），但因替換充填產品需停產一段時間進行產線清洗，實際最大年產出量約1,800萬劑。

國光生技去年已完成22億元現金增資，其中7億元用來建置新的充填產線，估計2021年建置完成後，可逐年提高無菌充填產能，將對現有客戶佈局規劃及全球對新冠疫苗的潛在需求，增添強力支援效益。

面對新冠肺炎疫情威脅，國光生技除持續推展新冠疫苗研發外，有鑑各國經濟解封，防疫檢測需求持續增加，子公司安特羅（6564）也與國防醫學院預醫所、國衛院完成新冠病毒快篩試劑技術授權，啟動此快篩試劑初步試產及最佳化程序，待完成測試後，將申請台灣專案製造許可及美國、歐盟等認證。

此外，安特羅研發的腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）已向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出「新藥查驗登記」申請。待量產上市後，除優先保護台灣兒童免於腸病毒威脅，未來將鎖定一年超過2千萬劑的東南亞各國新生兒市場。

(工商 )