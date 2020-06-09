經濟部投資審議委員會於2020年6月9日召開第 1190 次委員會議，核准國巨公司現金收購美國基美（KEMET）及其子公司。本次國巨與美國基美的合併案，已全數取得全球各國政府監管單位及主管機關的核准。

國巨公司將加速進行美國基美的交割及合併作業，預計可於2020 年7月正式併入國巨的合併財務報表。

以基美去年營收360億元推算，法人預期，基美從7月開始，對國巨營收的貢獻度平均每月30億元。

(工商 )