在日本有宮崎葵、廣瀨鈴等藝人代言帶貨的earth music & ecology所屬Stripe International旗下少女品牌E hyphen world gallery，9日在臉書貼出「品牌終止公告」，指稱因應日本品牌規劃的調整，E hyphen world gallery將於夏天結束運營。

而據台灣意紋指出，目前E hyphen world gallery全台在新光三越、漢神等據點有4家，預計依合約約在8月底、9月底結束撤出。

這也是繼Esprit、bossini等香港服飾業已宣佈陸續在6月底、7月底結束營業之後，另一服飾業結束營業案例。

E hyphen world gallery所屬Stripe International株式會社以Cross株式會社為名創立於1995年6月，在日本東京都涉谷區成立總部，並於2016年更名為Stripe International，台灣紋意股份有限公司於2008年6月以克洛絲為名來台設立亞洲第二海外據點。 2019年五月達58家店，目前全台包括outlet等門市計有63個櫃位。

主力品牌以earth music&ecology為中心， 及E hyphen world gallery、YECCA VECCA、SM2、Green Parks、Maison de FLEUR、American Holic等七個品牌在全台各大百貨公司設櫃，其中earth music&ecology更是風靡日本、香港、台灣等地，成為自然系第一品牌。 並且也是日本20代女性中人氣最高的品牌，也備受日本國民級偶像廣瀨鈴等新一代流行教主等眾多明星的喜愛。

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