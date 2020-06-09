KPMG安侯建業指出，在今年世界經濟論壇最新發佈的《2020全球風險報告》中，環境風險成為15年來首次囊括發生可能性最高的前五大風險，企業所面對的環境挑戰已日趨嚴峻，金融機構更不可能置身事外，隨著各國制定更積極的氣候目標，若金融機構未逐步將投資轉向淨零排放，預估其資產價值將損失4兆美元～20兆美元。

根據KPMG針對國內淨值排行前15大銀行之前10 大授信對象的分析， 若以赤道原則所援引之國際金融公司的風險評級來看，其2018年達新台幣1.7兆元之授信總金額中，約有81％屬於ESG中高風險產業，相較2016年的75％增加了6個百分點，可看出銀行業在ESG中高風險產業曝險比例並未有下降趨勢。

然而，面對這些授信資產潛在的ESG曝險，台灣大多數銀行仍未將土污、廢棄物、能源及廢水議題納入徵授信流程中的風管，當客戶營運因這些議題受到衝擊時，還款能力、未來財務規劃也將跟著受到衝擊，連帶將影響銀行貸款的回收率，甚至造成銀行聲譽受損。

KPMG建議，在環境風險威脅提高之下，綠色及永續發展議題逐漸成為國際關注焦點，而協助提供企業金流的銀行業，需注重ESG風險與機會，並透過綠色金融帶動企業永續發展。

(工商 )