無薪假勞工，躺家播影片也可領158元？針對無薪假勞工，勞動部日前祭出「充電再出發」訓練計畫，在無薪假時間、提供每小時158元、最高每月80小時、每月最高可領1萬8960元訓練津貼，但原本規範勞工要參加事業單位辦理的訓練或至各分署參加訓練才能領取，但疫情期間不少人希望減少外出，因此勞動部再開放無薪假勞工可以在家觀看訓練影片就可向各分署領取津貼。

據勞動部統計，截至6月8日為止，共有1263家事業單位、2萬8345人被放無薪假，針對這些勞工，勞動部祭出充電再出發訓練計畫，希望透過無薪假的時間訓練，增加勞工的技術。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗說，中央流行疫情指揮中心4月1日制定社交距離注意事項，不少民眾擔憂上課會違反群聚相關事項，因此日前開放勞工可以透過居家線上課程，再向各分署領取訓練津貼，目前已在線上開設1032門課程。

沈文麗也說，據統計，截至今天為止，共有233家事業單位、3901名勞工申請參加充電再出發訓練計畫，其中包括625人選擇用居家線上的模式上課；至於如何防止勞工僅播放影片？她說，會透過不定期電話查核的方式，課程中也會有小測驗或小互動，仍希望勞工可以透過這段時間也可獲得訓練、精進技術。

(中時 )