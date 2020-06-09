福特號航母電力出問題 艦載機飛不了 16:012020/06/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級航母6月4日穿越大西洋的畫面。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特級航母首度與尼米茲級航母同框 共同執行軍事任務 美國海軍說，耗資13億美元（近390億台幣）的「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）最近在海試時，電力出了問題，以致艦載機無法起飛。 據《商業內幕》（Business Insider）網報導，由於「電磁彈射系統」（EMALS）的電力處理元件意外出問題，影響了艦載機的運作好幾天。而這顯示，「福特」號在整合部份關鍵新技術時，仍在致力解決問題。 (中時電子報) #福特號 #航母 #美國 #電磁彈射系統 #EMALS #電力 #艦載機 #出問題 #海軍 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 川普自德撤近萬大軍 英警告危險遊戲影響大了 - 戰略 福特號航母電力出問題 艦載機飛不了 - 海軍 富比士：陸若攻台 艦隊可能擺出甚麼陣容 - 軍事 非首例！美軍專機飛我領空 軍方平常心 - 軍事 俄最鐵盟友嫌棄Su30戰機 只想要F16 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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