福特級航母首度與尼米茲級航母同框 共同執行軍事任務

美國海軍說，耗資13億美元（近390億台幣）的「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）最近在海試時，電力出了問題，以致艦載機無法起飛。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，由於「電磁彈射系統」（EMALS）的電力處理元件意外出問題，影響了艦載機的運作好幾天。而這顯示，「福特」號在整合部份關鍵新技術時，仍在致力解決問題。

(中時電子報)