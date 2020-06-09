台中市衛生局長曾梓展9日在市政會議專案報告時表示，因應後疫情時期來臨，市府採階段性放寬措施，包含逐步放寬醫院病房、住宿型機構管探視人數，提醒民眾將防疫內化為生活習慣，包含勤洗手、掩口鼻咳嗽、保持社交距離或戴口罩、密閉場所實名制、生病在家休息或就醫，落實防疫新生活運動。

曾梓展指出，市府防疫分成整備期、應變期、恢復期三階段，1月22日即由市長盧秀燕舉行防疫應變工作會議，宣布市府開設二級應變指揮中心；「我的保健室」2月6日於官方粉絲專頁開播，創新宣導防疫最新資訊；2月17日聯合中部七縣市召開防疫視訊會議，不單打獨鬥，捍衛民眾健康。

此外，2月26日成立「台中市居家隔離及檢疫關護中心」，2月26日兵棋推演、3月4日規劃異地辦公、3月16首推護理機構防疫實地演練、4月24兵棋推演因應新冠肺炎，擴大管制超前部署。

市府防疫整備布局，強化醫療院所演練與物資整備，配合中央實施口罩「得來速」販售，成立「台中市居家檢疫替代所」，加強大眾運輸工具消毒，公共場所人流管制等等多項政策，超前部署降低疫情風險。

市長盧秀燕強調，衛福部長陳時中3月訪查時，肯定曾梓展領導有方，執行井然有序，中央肯定市府率先成立二級指揮中心，並成立關護中心，因應民眾居家隔離及檢疫需求，考量疫情趨緩，市府今日宣佈解封8大措施，恢復日常生活，但也指示局處保持警覺心，持續防疫整備，以民眾健康第一優先。

(中時 )