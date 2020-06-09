國民黨中央委員徐正文今年2月因主動發布武漢包機返台訊息引發爭議，遭國民黨暫行停權後，昨遭中央黨部考紀會通過停權2年處分。徐正文昨晚起持續在臉書反擊，指當時代理黨主席林榮德知道且同意他開記者會，公布他與林通話的錄音，證明自己「何罪之有」？他也質疑，考紀會不走程序、通知當事人答辯，就直接判決，還有程序正義嗎？考紀會下午表示，地方黨部通知徐說明，未獲徐理會，徐所言不符事實。

有關徐正文表示沒收到通知答辯乙事，考紀會下午發表兩點聲明：一、依據國民黨黨員違反黨紀處分規程第15條（「各級黨部考核紀律委員會對於所接受之檢舉案件如事證明確，或經調查屬實者，應即提付審議。」）以及第16條（「考核紀律委員會審議檢舉案件，『得』限期通知被檢舉人提出答辯書，必要時得約談檢舉人、被檢舉人及關係人。」）規定，當違反黨紀事證明確時，即應交付審議，只有事證不明時，才須進行調查並通知當事人答辯。徐正文部分對外公開發言損及國氏黨聲譽事證明確，本無再進一步調查必要。

二、國民黨黃復興黨部今年2月12日曾邀請徐正文到場說明意見或提出答辯書，但徐並未回應，此有當時通訊軟體對話截圖可證。徐所謂國民黨並未通知他說明，與事實不符。

(中時 )