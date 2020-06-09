UVC自動測溫除菌門兼具測溫及除菌雙重功能，嚴格把關縣內防疫。（何冠嫻攝）

UVC自動測溫除菌門兼具測溫及除菌雙重功能，嚴格把關縣內防疫。（何冠嫻攝）

台灣疫情趨緩，苗栗縣政府配合推動防疫新生活運動，並不斷呼籲各界防疫工作仍不得掉以輕心，9日獲南投縣雲龍國際有限公司捐贈3台自動測溫除菌門，將裝設於苗栗縣政府警察局、衛生局及縣議會使用，以減少人力落實體溫測量工作，還有高達9成的除菌功效，為防疫工作再添利器。

雲龍國際有限公司經理朱昱達9日代表捐贈自動測溫除菌門，縣長徐耀昌代表接受並回贈感謝狀。朱昱達說明，UVC自動測溫除菌門兼具體溫測量以及除菌功效，可調整設定溫度限制，倘若溫度超過攝氏37.5度時，測溫門會自動發出警報並閃爍警示燈，由於機體採用高精度紅外測溫感測器，室溫下測量誤差值在正負攝氏0.3度，適合人群密集場合使用，可初步進行快速篩查。

朱昱達指出，除體溫偵測外，另採用進口高性能UVC除菌燈珠，除菌效果高達9成，細菌經照射2至3秒後，會使其細胞核蛋白和DNA之間的連結斷裂後立刻死亡，安全完成消毒，而UVC紫外線已廣泛用於醫療器械和室內消毒，對常見的病毒和細菌，具有超強除菌效果。

徐耀昌感謝企業熱心捐助先進設備，有效節省人工量測體溫所需的人力與時間，並讓民眾洽公更加便捷。徐耀昌表示，目前國內疫情已趨緩，縣府配合推動「防疫新生活」運動，希望縣民回歸正常生活，國內逐步解封，防疫工作仍要維持嚴謹狀態，並呼籲民眾持續落實個人健康衛生管理，不容出現任何可能的破口，而自動測溫除菌門讓縣府防疫如虎添翼，未來會妥善運用設備，發揮最大效益。

(中時 )