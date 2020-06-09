62歲陳文茜去年罹患肺腺癌，隨即安排開刀切除腫瘤續命，未料免疫系統又攻擊神經系統，讓她左臉和右手癱瘓猶如中風，術後的康復之路她坦言很艱難，更直呼「很接近死亡」，不過她仍樂觀面對，近日更將對抗病魔過程寫成書《終於，還是愛了》，她也在臉書接露部分內容。

陳文茜提到要開刀前，需要核對身分，會問幾個制式問題，護士問她「妳叫甚麼名字？」她回答完陳文茜後，竟有準備開到的病患在旁鼓掌，接著又問「性別是？」她也幽默回：「目前是女的，想當男的，尚未成功」，護士開始校，「年齡？」她說：「國家機密」，「身高體重？」她表示「哇，宇宙機密」，笑聲傳遍手術房。

而她想到在台灣這麼壞的重症科醫療環境，加上健保給付那麼少，資源分派更受利益左右，外科醫師仍努力把人生奉獻給病患，所以在打麻醉前，她也向醫療團隊們致意「謝謝你們堅守崗位，謝謝你們奉獻一生。」

陳文茜也坦言，在開刀前她也去美容院弄頭髮，因為開刀是醫生的事，但住病房要美美的，是她的事，剪染髮完後，她又到名牌專櫃買衣服和墨鏡，「想到自己躺病床上，一定得搖曳生姿」，她表示在疾病的世界裡，沒有逃避的空間，但只要有一口氣在，找到正確的醫療，就該快樂地走下去，「生活中有一些事確實沉重，但你可以讓它變得輕一點。」

(中時電子報)