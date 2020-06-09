美國職籃NBA 2019-20球季計畫8月1日回到籃球迷的生活，由於復賽地點在美國奧蘭多橙縣，是第一座迪士尼樂園所在地，澳洲一位設計師就把NBA隊徽結合迪士尼人物，畫出另一種風貌的NBA隊徽。

澳洲設計師pkairdesigns很喜歡迪士尼和NBA，也樂於結合不同主題，設計嶄新的圖案，她在Instagram分享多張重新設計的NBA隊徽，讓陽剛的NBA增添迪士尼可愛又歡樂的氛圍。

目前pkairdesigns已經設計出12個翻玩NBA的隊徽，塞爾提克隊的愛爾蘭移民變成米奇，密爾瓦基公鹿的雄鹿頭換成小鹿斑比，玩具總動員的抱抱龍則成為暴龍隊的最佳形象，勇士隊徽上的灣區大橋變成迪士尼城堡，獅子王裡的斑鬣狗與疣豬彭彭分別是灰狼隊、公牛隊的代表，湖人隊的黃色籃球被黃色米奇頭取代，灰熊隊則換成了小熊維尼，小飛象和小美人魚各代表了黃蜂隊、熱火隊，魔術隊則是戴著魔法帽的米奇耳朵，快艇隊則結合了加勒比海盜。

(中時 )