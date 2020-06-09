美陸緊張關係與日俱增，從去年的貿易戰到今年病毒起源口水戰，緊接著在科技、航空、資本市場也陸續掀起新的火花，兩大經濟體的關係嚴重惡化，分析師警告，新的「冷戰」恐怕即將到來，大陸甚至可能將砲火瞄準其它美國盟友，導致情況變得更糟。

CNBC報導，卡托研究所的Dan Ikenson表示，美陸兩大經濟體紛擾不斷，因此在兩國好轉之前，狀況可能變得更糟。

從2018年來，貿易問題就在美陸兩國掀起不少風波，今年疫情爆發後，關係又再度惡化，川普政府更在資本市場與科技領域頻頻出手。同時，美國和大陸也開始用各種利誘或威脅手段，拉攏其它國家支持，Ikenson認為，這也意味新冷戰的環境逐漸形成。

此外，Ikenson補充說道，由於大陸近期盛行「戰狼外交」，該國也可能將矛頭指向其它美國盟友。

若從近期的新聞來觀察，也可窺見一二，澳洲日前提到要對病毒起源進行調查後，大陸隨即宣布暫停從該地進口牛肉，之後更是發布了旅遊警告。其次，由於香港及華為問題，英國與大陸的關係同樣日益緊張。

不過，也有分析師認為「冷戰」拖得太久對兩國都沒有好處，TS Lombard的Granville就表示，儘管大陸在聲明中會採取強硬語氣，但目前它也不希望與美國全面對抗，因為大陸更希望專注於對抗病毒、重振經濟與推動香港國安法，與美國的關係並不是現在最重要的問題。

美國部分，雖然川普可能在競選期間屢次打出「大陸牌」，但最終他也不會做得太過火。

另外，新加坡前外交官Bilahari Kausikan也提到，兩國並不會發生實際衝突，因為大家都忘記「核」因素，這將大幅抑制兩國發動戰爭的可能性。

(中時電子報)