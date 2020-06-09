悠遊卡公司獲得 SIET 授權製作的PS4悠遊卡(又稱DS4造型悠遊卡、PS4手把悠遊卡)，8日起僅限 3 日的不限量預購即將走到後半段，累積至今這一波銷量已破 30 萬張，粉絲捧場相當熱情。如今僅存的唯一線上預購通路(也可透過四大超商的實體通路預購)PChome已經開出 9 日 18:00、10 日 11:00 的連結，公告了預定出貨時間，相當瘋狂！

根據 PChome 公布的 PS4悠遊卡預購商品連結，在今日 15:00 開放的第十波預購服務額滿後(預定出貨2020年4月6四)，預定在 9 日 18:00(第十一波)、10 日 11:00(第十二波)再度開放預購。這兩波預購的預計出貨日都是 2022 月 8 月 4日。預購日距離到貨日之間竟然有高達 785(786)天的等候期，狠狠超過 2 年，可說得讓粉絲苦等！

PChome已公開 9 日 18:00、10 日 11:00 預購 PS4悠遊卡的連結，顯示預定到貨日是 2022 年 8 月 4 日。(摘自PChome)

當然並非所有通路預購時間，都像 PChome 開出的這麼晚。想要更早一點入手，可以參考是否要前往四大超商的 Kiosk 多功能服務機台進行預購，有機會不用等這麼久。不過，超商預購有的得憑預購單據(小白單)領取，預購後請妥善保管，並拍照留證，以免一、兩年後終於到貨，可以領取時卻無法成功領貨，乾等一場。

面對如此長的備貨時間，悠遊卡公司稍早前提出說明，指出是因為通路預購需告知消費者預訂之取貨時間所致。他們將會盡全力加速生產、提前讓消費者取貨。並對於消費者的熱情支持衷心表示感謝。

(科技)