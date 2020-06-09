連鎖餐飲集團六角國際（2732）年5月營收2.63億元，月增26.3%，年減35.26%，累計今年1至5月營收13.29億元、年減30.21%。展望後市，除台灣疫情趨緩，加上東南亞各國可望於6月陸續解封，當地政府並將祭出振興經濟方案，餐飲消費需求將回升，六角6月營運表現可望優於5月，後續配合旺季效應持續增溫，未來逐月成長可期。

六角營運在4月落底後，營收動能逐月往上，加上旗下主要事業體中的杭州瑞里2月份業績落底後，隨著中國大陸3月起陸續解封，營運逐月回升，5月業績接近去年同期。另「王座國際」則受惠台灣防疫有成，加上公司4月份推出「六角消費振興券」刺激，亦帶動5月業績較4月成長近七成，為公司旗下率先回溫的兩個主要事業體。

台灣疫情趨緩，政府啟動有條件解封，六角亦計畫在6月推出第二波「消費振興方案」。六角表示，4月起跑推出的第一波「六角消費振興券」成效顯著，第二波則主要搭配政府推出的「振興三倍券」，消費者只要持「振興三倍券」於六角旗下九大品牌消費，200元面額可升級消費240元、500元面額可升級消費650元，另同時六角並決定祭出10倍奉還優惠，再回饋消費者2,000／5,000元的優惠券。

(工商 )