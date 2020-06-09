國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市世界宗教博物館6月25日至10月18日推出「遇見神佛9號–祈福漫畫特展古往今來篇」。（世界宗教博物館提供）

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市世界宗教博物館6月25日至10月18日推出「遇見神佛9號–祈福漫畫特展古往今來篇」。（世界宗教博物館提供）

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市世界宗教博物館6月25日至10月18日推出「遇見神佛9號–祈福漫畫特展古往今來篇」，展出日本漫畫家手塚治虫、赤塚不二夫、水木茂、千葉徹彌、池上遼一、植田正史、浦澤直樹的作品，不用遠赴日本即可在台欣賞。

策展人王彬全說，特展分為「漫畫家筆下的佛世界」與「祈願‧台灣」兩大展區，共展出117幅漫畫作品。佛世界展區與日本「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」合作，由日本64位漫畫家與插畫家展出80幅作品；祈願展區與台北市漫畫從業人員職業工會合作，由台灣37位漫畫家、插畫家，展出37幅作品。

「漫畫家筆下的佛世界」展區，源自311東日本大地震重建援助而發起的漫畫巡迴展，本次應宗博館邀請來台，除特別播放尚未在日本公開過的動畫，更增加5件初次露面的作品。包括：被譽為「日本漫畫之神」，創作《怪醫黑傑克》、《原子小金剛》等名作的手塚治虫；因《天才妙老爹》成為搞笑漫畫之王，深受日本人喜愛的赤塚不二夫；繪有《鬼太郎》，綽號「妖怪博士」的水木茂；唯一2度獲得手塚治虫文化獎，並以《20世紀少年》風靡海外的浦澤直樹等知名漫畫家的作品。

80件日本漫畫家畫筆下的佛像，不只弘揚佛教教義，也有祝福、療癒的效果，更為現今社會注入一股暖流。例如：一峰大二繪製的〈斗笠地藏〉，取材自一對貧窮老夫婦，在嚴冬好心幫路邊的6尊地藏菩薩戴上斗笠，因善心而得到好報的童話故事。畫中地藏菩薩浸泡在溫泉中滿是笑容，似乎正在向猴群娓娓道出有緣遇到心地善良人們的喜悅。

高齡90歲的花村榮子展出的〈白衣觀音〉作品，闡述他往往被旅途中巧遇的佛像感動，且心靈受到洗滌，希望以畫中的觀音，祈禱受災者及所有人沐浴在慈悲的白色光芒中。

永野典子的〈笑聖觀世音菩薩〉作品，是因參加日本國民漫畫《麵包超人》作者柳瀬嵩老師感謝會，深受小朋友們滿臉笑容的感動，便努力畫出笑觀音，希望看到此畫的人，即使遭遇悲慘痛苦的挫折仍可微笑以對。

山田五郎的〈不退縮的不動明王〉，主角是日本代表佛像之一、真言宗大日如來的憤怒相化身，敘述有些人禁不起誘惑或貪圖逸樂，選擇輕鬆的道路，最終落得犯罪下場，不動明王就是守護衆生遠離這些煩惱及誘惑。作品以強烈風格呈現「諸惡莫作、眾善奉行」的警世寓意。

赤塚不二夫的漫畫代表作《天才妙老爹》裡，有一位總是穿著和服在路邊掃地的神祕大叔，他的口頭禪是「您要出門嗎？ReReRe的Re！」因此被稱為ReReRe大叔。這次展出的〈ReReRe千手觀音〉漫畫作品，以「我們一起來打掃吧！」為核心，將ReReRe大叔與千手觀音巧妙結合，蓮花座上的觀音手持多樣清潔用品，全球遭遇新冠肺炎（COVID-19）疫情之際，提醒防疫期間衛生的重要性。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，展覽是一個對話的空間，提供所有參展的漫畫家與觀眾一個機會，感受並思考神佛形象與時代性的關係。也祈願消弭全球新冠肺炎、豬瘟、雞瘟、蝗災等天災人禍疫病，地球得以永續，人們心靈平安。

(中時 )