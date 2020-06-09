台中指標性地標一變再變！歷經台灣塔、智慧營運中心，目前定位為台灣智慧營運塔。市議員楊正中9日質詢說，市府76億大計畫卻是隻字不提，連盧秀燕提出的捷運社宅，都發局業務報告卻定位不明，令人懷疑都發局螺絲鬆了嗎？都發局表示，3月份與勞工、經發局及研考會共同評估台灣智慧營運塔定位。

楊正中指出，水湳經貿園區許多重大建設都已相繼開工，唯獨胡志強任內編列80億預算設計的台灣塔及城市願景館；林佳龍時期計畫夭折，不僅賠了3億8705萬，又花了1億1487萬元變更設計為智慧營運中心，預算經費也改為76億，但4年來沒動靜。

楊正中說，盧秀燕上任後要集兩者優點，重新定位成「台灣智慧營運塔」，提供年輕人發揮創意或創業及提供創新研究基地，並定位為地方產業升級平台。但都發局在工作業務報告及網站卻隻字未提？上都發局住宅處網站查詢，計畫名稱仍是「智慧營運中心」，令人懷疑盧市長政策指示，究竟是玩真的還是假的？

都發局長黃文彬表示，今年1月份已與建築師暫緩計畫，並於3月份與勞工局、經發局及研考會共同評估臺灣智慧營運塔的定位；目前規畫的內容將結合周邊逢甲大學、中國醫大並協助中科產業帶升級。

楊正中表示，盧市長去年5月曾提出未來台中社宅將擴大，打算要蓋「捷運社宅」，即在交通易達性高的公有地興建社宅；捷運社宅立意良善，但1年過去了，目前都發局盤點哪些鐵路及車站？黃文彬說，目前正在盤點機場捷運南站、鐵路沿線車站如潭子、精武站和烏日站都在評估。

楊正中強調，現在市府內部還在進行台灣智慧營運塔重新定位的可行性研究，若要110年動工，可能很難；盧秀燕提出的「捷運社宅」計畫很好，但前提仍要以有土地才能做，都發局要上緊螺絲，好好執行市長的政策。

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(中時 )