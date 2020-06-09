連鎖餐飲集團六角（2732）旗下事業體營運落底，隨著營運最壞時期已過，5月合併營收觸底回升、月增達26.25％。隨著東南亞各國規畫陸續解封，看好6月營收將持續回升，後續配合旺季效益逐月成長，整體營運將在第二季落底，下半年動能持續看升。

六角5月自結合併營收2.62億元，雖較去年同期4.05億元減少35.26％，但較4月的2.08億元成長26.25％，自近3年低檔顯著回升。前5月合併營收13.29億元，較去年同期19.04億元減少30.21％，續處近3年同期低點、仍為同期第3高。

六月表示，5月營收自低檔顯著回升，主因轉投資的杭州瑞里業績於2月落底後，隨著中國陸續解封而逐月回升，4、5月表現均已持平去年同期。而台灣旗下經營餐食品牌的王座，在防疫有成及祭出振興消費券激勵下，帶動5月營收月增近7成。

而六角主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」受疫情衝擊影響亦已落底，5月業績已較4月回升。隨著主力的東南亞各國計畫陸續在6月全面解封，配合振興經濟方案挹注，餐飲消費需求可望明顯回升，看好6月營收持續回升，後續配合旺季效益可望逐月成長。

而隨著國內防疫措施7日起鬆綁，六角規畫搭配「振興三倍券」推出第二波「消費振興方案」，只要持「振興三倍券」於旗下9大品牌消費，200元面額可升級消費240元、500元面額可升級消費650元，並祭出10倍奉還優惠，再各回饋2000、5000元優惠券。

(時報資訊)