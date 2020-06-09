虹揚-KY(6573)(虹揚發展科技)公告5月合併營收1.22億元，月減6.57%，儘管訂單能見度仍不明朗，虹揚-KY努力布局醫療領域，橋式整流器已應用於醫療及健康設備，轉投資玻封電子亦進軍大陸，成立全紘科技貿易公司將玻封晶圓銷售至大陸，虹揚-KY發言人程御峰表示，今年第2季業績將優於第1季。

由於東南亞及歐美仍處於疫情管控階段，導致相關電子元件需求及出貨受到影響，虹揚-KY自結5月合併營收1.22億元，月減6.57%，年減25%，累計前5月合併營收為5.59億元，年減21.26%。

虹揚-KY發言人程御峰表示，目前位於揚州的工廠復工率與出貨的能力已經完全恢復，不過整體上下游產業鏈仍深受疫情的影響，無論是東南亞或歐美，目前仍是處於不能鬆懈的階段，導致相關電子元件的需求與出貨都大受影響，訂單能見度尚未明朗化。

儘管今年營運深受新冠肺炎疫情影響，但虹揚-KY積極拓展海外市場，在德國、韓國、土耳其等地成立業務代表團隊，並於揚州籌備CNAS實驗室，希望於年底前完成認證等。

為改善營運，虹揚-KY努力切入安規要求較高的產品領域，其中橋式整流器已應用於點滴機、血壓機等醫療及健康設備，轉投資玻封電子開始進軍大陸，目前已開始貢獻營收。

至於揚州二廠二期工程廠房硬體結構已經完成，預計第4季完成廠房的基本機電興建，並投入使用。

(時報資訊)