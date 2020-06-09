因陸綜《奔跑吧兄弟》爆紅的男星鄧超，與「甄嬛」孫儷結婚9年育有一雙兒女，不時會在社群分享家庭生活，其中，夫妻倆的日常對話尤其引人注目，今天鄧超分享被老婆提問「我胖嗎？」的一連串對話，他最後忍不住求救，網友一看笑翻，覺得鄧超根本身處男人的阿鼻地獄。

鄧超微博po文。(翻攝自鄧超微博)

孫儷某天問鄧超：「老公，我胖嗎？」，鄧超機靈回應：「我剛想說你怎麼瘦成這樣」，孫儷則繼續質疑自己「可我覺得我胖，覺得臉好大」，鄧超忙把焦點轉向自己「你還臉大，看看我」，孫儷又說：「可為什麼我覺得自己臉寬」，鄧超忙安撫：「胖和寬是兩碼事」，卻讓孫儷下了結論：「你意思就是我醜唄」，讓鄧超無語。

鄧超被老婆問倒，在留言區討拍「女人都這樣嗎？」、「類似的男人們可以來這交流一下」，網友看著機智幽默的鄧超輸給了老婆大人，直呼這情況不樂觀，而這問題基本是「送命題」，鄧超還掙扎提問「只微笑不說話可以嗎？」，但網友紛紛留言將他打醒「哥，你的求生欲呢？」、「超哥渡劫現場」、「放棄吧橫豎都是要挨打的」，還說他微笑不答基本正確，但最好的方法是「別說話，直接吻她」。

(中時電子報)