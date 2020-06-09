不受日前倉庫大火影響，綠光劇團宣布下半年的節目《人間條件6》將如期上演，劇團在8月底前會將道具、布景全數製作完畢，今（9）日中午開賣台北國家戲劇院場次，也立刻賣出7成票房。《人間條件6》編劇、導演吳念真表示，非常感謝外界大力支持，希望透過票房熱度讓團隊獲得鼓勵，「現在進劇場，就是對綠光及紙風車最大的幫助。」

吳念真坦言，從去年7月開始，自己歷經住院、開刀、疫情，一直過得很糟糕。去年原定今年上半年可上演《人間條件6》，孰料遇上疫情攪亂，讓全台灣劇團幾乎都陷入零收入的困境。在終於迎來表演場館解封，可以開始演戲時，綠光又遇上大火，損失近5千萬，「不只布景道具，還有燈光等新設備全都燒得無影無蹤。」

火災發生後，綠光劇團及紙風車劇團臉書粉絲專頁湧入諸多關心，更有民間串聯捐款，希望幫助兩團。吳念真表示，這幾日聽到報告數據，知道小額捐款已達到2百萬至3百萬間，但受人幫助也難以回報，團隊希望靠自己的力量站起來，如果大家能進劇場看戲，對兩團而言就是最大的幫助與鼓勵。今日看到開賣票房熱度很強，也相當安慰，「下半年又忙起來了，很棒，很像寒冬以後綠葉開始冒芽的興奮感。」

綠光劇團團長羅北安表示，《人間條件6》堅持如期演出是對觀眾的承諾，既然布景燒掉了，劇團也會利用各種方式將布景做回來，「朋奉演的MV是『菸一支一支點』，我們是票一張一張賣，非常謝謝台灣觀眾對《人間條件》系列的支持，我們一定會嚴謹的把布景做回來。」

紙風車文教基金會董事長柯一正則說，好不容易看到疫情過去，要演戲很興奮，沒想到會碰到這麼大的災難，「但這也是最好的機會，要用我們的創意與表演得到我們失去的。我們是卯足了勁來做這次演出，從事情發生到現在都非常團結、堅定，一定可以把事情做好。希望大家精神上可以繼續支持我們。」

《人間條件6》在2014年首演，為《人間條件》系列中，首演票房最佳的作品，描述的是被現實壓垮的六七年級生，在一片苦悶中，努力找到自己的定位。吳念真分享，《人間條件6》是他對六七年級生靦腆的擁抱與鼓勵，希望讓他們感到被理解。

《人間條件6》將於8月28日至30日在國家戲劇院演出，10月中旬也將陸續赴台中國家歌劇院、高雄衛武營及台南文化中心巡迴演出。

(中時 )