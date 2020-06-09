（歐萊德日本一號店進駐東京新宿地標百貨伊勢丹。圖／歐萊德日本官網）

在近兩個月的日本緊急事態宣言即將結束、新冠肺炎疫情逐漸減緩之際，台灣綠色保養品牌O’right歐萊德大膽插旗日本市場；將分別於6月10日進駐東京新宿伊勢丹百貨、6月11日於有樂町丸井百貨，連開二家百貨體驗專櫃。

O’right歐萊德強調，此代表對日本經濟復甦的信心，期以全球展現的永續綠色能量，為日本消費者提供耳目一新、最貼近生活的全綠永續生活方案。

而為歡慶O’right歐萊德插旗日本市場，並展現甫於全球永續美妝獲領導大獎的世界冠軍能量，歐萊德日本專櫃開幕同步推出全球熱銷的「咖啡因養髮液2020限定紀念版」，且在專櫃整體形象呈現，以咖啡渣所製成的板材，呼應明星產品歐萊德咖啡因系列的永續創新概念。

歐萊德進軍日本，原是呼應原訂於今年夏季舉辦的2020東京奧運以「環保」為主題，日本傾全國之力推廣永續環保概念，儘管東奧延期一年，O’right歐萊德仍依時程開出新店，並看好日本永續環保種子萌芽，以永續理念及具有綠色生活態度的產品推廣至日本市場，提供美妝產業對時尚的全新定義。

(工商 )