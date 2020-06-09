基隆協和電廠運轉超過42年，預計2025年改為天然氣發電。（許家寧攝）

全台唯一重油發電的基隆協和電廠，預計2024年全數除役，台電計畫填海造陸，改以天然氣機組替代，不過上月說明會挨批報告簡略，引爆居民反彈，市議員莊錦田9日質詢要求市長林右昌表態，林回應，支持從燃燒重油改為天然氣，但市民的疑慮，台電也要說明清楚。

莊錦田說，協和發電廠1、2號機運轉超過42年，去年底已經除役，對於台電規畫在基隆港海域新建兩道防波堤、2部燃氣機組以及2座16萬公秉LNG儲槽用地及氣化設施等附屬設施，莊在市政總質詢認為短短4、5年台電要如何做到讓天然氣機組運轉。

莊錦田表示，對於改建案可能嚴重影響當地生態、漁民生計，以及改建的過程市府的立場如何？台電在環評公聽會都沒有說清楚，讓居民完全無法接受，才會引發反彈聲浪，他要替民眾發聲，了解市府的立場態度，以及未來如何來協助居民。

林右昌表示，2025非核家園是政府目標，面對未來幾年核電廠除役後的能源缺口，原則他支持從燃重油改為天然氣的方向，但是包括環境影響評估、對當地生態、漁民的影響，以及對航道的衝擊等，應該詳細評估，不是台電說了算。

對於協和電廠改建天然氣機組，民眾憂心對生態衝擊針等疑慮，基隆市府的立場是台電一定要向民眾說清楚，讓民眾了解，且經中央各單位經過相關評估和審查，工程才有可能動工。另外，台電允諾會將各方意見納入下次環評報告。

(中時 )